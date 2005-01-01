  1. Главная
Прушинский Алексей Петрович
Прушинский Алексей Петрович

Заместитель главного врача, Эпидемиолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эпидемиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
