Прушинский Алексей Петрович
6.0
0
Прушинский Алексей Петрович
Заместитель главного врача
Эпидемиолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эпидемиология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
