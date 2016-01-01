  1. Главная
Прудников Александр Александрович
7.1
8

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Диплом ГБОУ ВПО ТГМУ, 2016 г, специальность «Педиатрия»
  • Ординатура – ГБОУ ВПО ТГМУ, 2016-2018 гг, специальность «Оториноларингология»
  • Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ, 2018г, специальность «Оториноларингология», действует до 06. 2023г.
Курсы повышения квалификации
  • МПУЦ ДПО “Образовательный стандарт”. ПК «Актуальные вопросы профпатологии», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Ультрадент
ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
8 отзывов

