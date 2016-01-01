Прудников Александр Александрович
Стаж 8 лет
Принимает детей
Диагностика и лечение проблем уха, включая инфекции, опухоли и расстройства нервного пути; диагностика и лечение аллергии с использованием лекарств; лечение заболеваний глотки и гортани; диагностика и лечение нарушений носа и околоносовых пазух
Адреса и стоимость приёма
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
