Проваторов Николай Алексеевич
6.6
2
Стоматолог
,
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Мастер Дент+
ул. Нейбута, 47
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Терапевт
По запросу
2 отзыва
