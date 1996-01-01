  1. Главная
Протопопов Владимир Владимирович
7.2
4

Протопопов Владимир Владимирович

Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Интернатура по травматологии и ортопедии, Больница фонда медицинской реабилитации г.Уссурийск, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл усовершенствования при ММСИ им. Семашко "Последствия повреждений и избранные вопросы ортопедии"
  • Усовершенствование по циклу "Гнойная хирургия", ГИУВ МО РФ, г. Москва, 2005 г.
  • Цикл усовершенствования "Актуальные вопросы хирургии", ВГМУ, 2011 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, Уссурийский военный госпиталь, 1997-1999 гг.
  • Врач-хирург, Уссурийский военный госпиталь, 1999-2016 гг.
  • Врач-хирург, "Клиника на Комарова", с 2017 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
4 отзыва

