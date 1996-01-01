Врачи
Протопопов Владимир Владимирович
7.2
4
Протопопов Владимир Владимирович
Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лечение острых ожоговых травм. Реконструктивные операции после ожогов.
Информация о враче
Образование
Интернатура по травматологии и ортопедии, Больница фонда медицинской реабилитации г.Уссурийск, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл усовершенствования при ММСИ им. Семашко "Последствия повреждений и избранные вопросы ортопедии"
Усовершенствование по циклу "Гнойная хирургия", ГИУВ МО РФ, г. Москва, 2005 г.
Цикл усовершенствования "Актуальные вопросы хирургии", ВГМУ, 2011 г.
Цикл усовершенствования по специальности "Хирургия повреждений", ВМедА им. Кирова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Цикл усовершенствования по профпатологии в хирургии, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, Уссурийский военный госпиталь, 1997-1999 гг.
Врач-хирург, Уссурийский военный госпиталь, 1999-2016 гг.
Врач-хирург, "Клиника на Комарова", с 2017 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
4 отзыва
