Протасевич Ольга Ивановна
Протасевич Ольга Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Роддом краевой клинической больницы №1
ул. Пологая, 21Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
