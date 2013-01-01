  1. Главная
Просянникова Александра Владимировна
Просянникова Александра Владимировна

Кардиолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
