  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пронягин Сергей Викторович
Пронягин Сергей Викторович
8.1
7

Пронягин Сергей Викторович

Андролог, Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, 1987 г. окончания
  • Интернатура по хирургии
  • Ординатура по специальности "Урология" на базе ВГМУ, 1993 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование У "Эндоскопическая урология", Ростовский медицинский университет, 2000 г.
  • Повышении квалификации по "Анемии", г. Владивосток, 2011г.
  • Повышении квалификации "Избранные вопросы урологии и андрологии", 2007 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Является действительным членом Российского онкоурологического и урологического общества
  • Участник VIII Международного Конгресса "Мужское здоровье", г. Ереван, Армения, 2012 г.
  • Участник первого Интернационального Конгресса по андрологии и новым технологиям, г. Батуми, Грузия, 2014 г.;
Опыт работы
  • Врач-хирург, уролог, Ж/Д больница, г. Уссурийск, 1987 - 1993 гг.
  • Ординатура по специальности "Урология" на базе ВГМУ, 1993 - 1995 гг.
  • МУЗ ГКБ № 2, 1-я урология, с 1995 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Андролог
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи