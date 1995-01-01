Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пронягин Сергей Викторович
8.1
7
Пронягин Сергей Викторович
Андролог
,
Уролог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Активно занимается лечением воспалительных заболеваний мочеполовой системы, вопросами мужского бесплодия, эректильной дисфункции, амбулаторной хирургией урологического профиля.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, 1987 г. окончания
Интернатура по хирургии
Ординатура по специальности "Урология" на базе ВГМУ, 1993 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование У "Эндоскопическая урология", Ростовский медицинский университет, 2000 г.
Повышении квалификации по "Анемии", г. Владивосток, 2011г.
Повышении квалификации "Избранные вопросы урологии и андрологии", 2007 г.
Тематическое усовершенствование "Рациональное использование антимикробных лекарстенных средств", 2009 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Является действительным членом Российского онкоурологического и урологического общества
Участник VIII Международного Конгресса "Мужское здоровье", г. Ереван, Армения, 2012 г.
Участник первого Интернационального Конгресса по андрологии и новым технологиям, г. Батуми, Грузия, 2014 г.;
Опыт работы
Врач-хирург, уролог, Ж/Д больница, г. Уссурийск, 1987 - 1993 гг.
Ординатура по специальности "Урология" на базе ВГМУ, 1993 - 1995 гг.
МУЗ ГКБ № 2, 1-я урология, с 1995 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Андролог
По запросу
7 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Григорян
Ованнес Мнацаканович
Уролог
,
Онкоуролог
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.4
8
Записаться
Царев
Владимир Николаевич
Уролог
6.8
4
Записаться
Крапивная
Татьяна Владимировна
Уролог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...