Пронина Елена Николаевна
Стаж 31 год / Врач первой категории
Основные направления деятельности:
Консультирование взрослых и детей
Установление точного диагноза наследственного заболевания ,которое явилось поводом обращения к генетику
Определение типа наследования заболевания
Выбор наиболее эффективного способа его профилактики у будущего ребенка
Объяснение родителям значения собранной информации для постановки диагноза, медикогенетического прогноза и методов профилактики
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Генетик
2500 р
Вторичный приём взрослых
Генетик
2500 р
