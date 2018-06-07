  1. Главная
Пронина Елена Николаевна
Пронина Елена Николаевна

Генетик
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • 1994 г. - «Педиатрия» (Владивосток, ВГМУ)
  • «Генетика» от 7.06.2018 г. (Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова)
Курсы повышения квалификации
  • 2002 г. - цикл повышения квалификации «Генетика» (Сибирский государственный медицинский университет)
  • 2013 г. - повышение квалификации по специализации «Генетика» (Владивосток, ВГМУ)
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Генетик
2500 р
Вторичный приём взрослых
Генетик
2500 р
7 отзывов

