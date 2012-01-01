  1. Главная
Пронченко Татьяна Сергеевна
Пронченко Татьяна Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 44 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
