Пронченко Татьяна Сергеевна
5.7
1
Пронченко Татьяна Сергеевна
Врач ЛФК
Стаж 44 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
