Пролетарская Инна Александровна
6.6
2

Травматолог-ортопед
Стаж 61 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1962 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Травматология и ортопедия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

