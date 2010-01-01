Врачи
Пролетарская Инна Александровна
6.6
2
Пролетарская Инна Александровна
Травматолог-ортопед
Стаж 61 год
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1962 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Травматология и ортопедия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2 отзыва
