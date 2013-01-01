  1. Главная
Прокопьева Вера Васильевна
6.9
4

Прокопьева Вера Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Акушерство и гинекология, ВГМИ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Клиника на Комарова
пр-т Океанский, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

