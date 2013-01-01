Прокопьева Вера Васильевна

Проводит операции. Прием гинеколога. Амбулаторный прием. Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний. Оперативная гинекология в условиях дневного стационара и стационара. Гистероскопия, Гистерорезектоскопия, удаление новообразований, бесплодие. Операции лапоротомным (открытым), лапороскопическим (через проколы в передней брюшной стенке), влагалищным доступами. Операции по интимному омоложению. Эстетическая гинекология. Выскабливание полости матки при замершей и нарушенной беременности.