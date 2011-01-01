Прокопьева Анастасия Игоревна

  1. Главная
7.5
5

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
  • семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
  • Эндодонтический семинар "Сложная анатомия и доступ", 2013 г.
Опыт работы
  • Стоматолог - терапевт, ООО "Никодент", с 2011 г.
Династия
ул. Иртышская, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

