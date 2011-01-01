Врачи
Прокопьева Анастасия Игоревна
7.5
5
Прокопьева Анастасия Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
Эндодонтический семинар "Сложная анатомия и доступ", 2013 г.
Семинар "Создаем улыбки. Прямые композитные виниры от А до Я", 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог - терапевт, ООО "Никодент", с 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Династия
ул. Иртышская, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов
