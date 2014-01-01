Врачи
Привалова Наталья Павловна
6.0
0
Привалова Наталья Павловна
Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1975
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт участковый, Больница №9 г. Севастополь, 1978-1986 гг.
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1986 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
