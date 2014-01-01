  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Привалова Наталья Павловна
Привалова Наталья Павловна
6.0
0

Привалова Наталья Павловна

Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1975
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт участковый, Больница №9 г. Севастополь, 1978-1986 гг.
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1986 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи