Присекина Анна Валерьевна
6.3
1
Присекина Анна Валерьевна
Педиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
