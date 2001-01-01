  1. Главная
Прищепа Сергей Викторович
6.9
3

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2001-2007 гг.
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 2007-2008 гг.
  • Интернатура по психиатрии, ВГМУ, 2010-2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Начальные проявления нервно-психических расстройств у детей и подростков и их коррекция", ГБОУ ВПО ВГМУ, 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование "Основы наркологических заболеваний в условиях первичной медико-санитарной сети", ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Психиатрия", РМАПО г. Москва, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник сообщества "Врачи РФ"
  • Участник Общественной организации "Российское общество психиатров"
  • Неоднократное участие в благотворительных акциях для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей из д\домов
Опыт работы
  • Врач-психиатр, ГБУЗ ККДПБ г.Владивосток, с 2011 г. по настоящее время
  • Врач-психиатр, ООО "Детская многопрофильная поликлиника", с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Доступен вызов на дом
ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём детей
Психиатр
3800 р
Вторичный приём детей
Психиатр
2800 р
3 отзыва

