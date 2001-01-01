Прищепа Сергей Викторович
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Лечебно-диагностическая, консультативная помощь, проведение медицинских осмотров, работа с детьми,родителями. Взаимодействие с органами социальной защиты, департаментом образования.
Адреса и стоимость приёма
ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
ул. Борисенко, 40
Первичный приём детей
Психиатр
3800 р
Вторичный приём детей
Психиатр
2800 р
