Примак Николай Витальевич
6.0
0

Примак Николай Витальевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Доцент кафедры факультетской терапии, руководитель курса лучевой диагностики ТГМУ
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
0 отзывов

