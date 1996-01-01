  1. Главная
Прилепко Полина Анатольевна
5.7
1

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1996 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
  • 1999 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Ординатура
  • 2008 г. — Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (детская кардиология). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
  • 2013 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
  • 2016 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (функциональная диагностика).
  • 2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

