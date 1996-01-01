Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Прилепко Полина Анатольевна
5.7
1
Прилепко Полина Анатольевна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1996 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
1999 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Ординатура
2008 г. — Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (детская кардиология). Циклы переподготовки
Курсы повышения квалификации
2013 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
2016 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (функциональная диагностика).
2018 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
2019 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская кардиология).
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шорохова
Ирина Васильевна
Педиатр
7.8
6
Записаться
Ни
Антонина Николаевна
Нефролог
,
Педиатр
7.3
3
Записаться
Алпатова
Наталья Владимировна
Педиатр
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...