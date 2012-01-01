  1. Главная
Приходченко Нелли Григорьевна
6.6
2

Приходченко Нелли Григорьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ОУ «Аллергология и Иммунология», 2012 г.
  • ОУ «Педиатрия», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
