Приходченко Нелли Григорьевна
6.6
2
Приходченко Нелли Григорьевна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ОУ «Аллергология и Иммунология», 2012 г.
ОУ «Педиатрия», 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
