Грицай Татьяна Сергеевна
6.0
0
Грицай Татьяна Сергеевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
0 отзывов
