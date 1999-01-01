  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грицай Татьяна Сергеевна
Грицай Татьяна Сергеевна
6.0
0

Грицай Татьяна Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи