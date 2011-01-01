  1. Главная
Поздеева Наталья Ивановна
6.0
0

Поздеева Наталья Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
