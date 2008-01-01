  1. Главная
Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
0

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

