Потылицина Раиса Антоновна
6.0
0
Потылицина Раиса Антоновна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет по специальности «лечебное дело», 2017 г
Получила квалификацию врач – офтальмолог, 2019 г
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
2017-2019 гг –врач терапевт Владивостокская Поликлиника №4
2019-2021 гг – врач офтальмолог Владивостокская Поликлиника №4
2020 – наст. Время — врач-офтальмолог Медицинского Центра Новое Зрение
Адреса и стоимость приёма
