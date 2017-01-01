  1. Главная
Потылицина Раиса Антоновна
Потылицина Раиса Антоновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет по специальности «лечебное дело», 2017 г
  • Получила квалификацию врач – офтальмолог, 2019 г
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • 2017-2019 гг –врач терапевт Владивостокская Поликлиника №4
  • 2019-2021 гг – врач офтальмолог Владивостокская Поликлиника №4
  • 2020 – наст. Время — врач-офтальмолог Медицинского Центра Новое Зрение
Адреса и стоимость приёма
