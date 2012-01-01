Потехина Виталия Михайловна

  1. Главная
6.0
Лаборант
Стаж 59 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, Фельдшер-лаборант, 1964 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Лабораторная диагностика", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Лаборант
По запросу
