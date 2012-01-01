Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Потехина Виталия Михайловна
6.0
0
Потехина Виталия Михайловна
Лаборант
Стаж 59 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, Фельдшер-лаборант, 1964 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Лаборант
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Агаджанян
Гаянэ Юрьевна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Русакович
Ольга Николаевна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Кожевникова
Надежда Владимировна
Лаборант
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...