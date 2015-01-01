Врачи
Владивостока
Потапов Олег Александрович
6.0
0
Потапов Олег Александрович
Кардиолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия. Лечебное дело - 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
