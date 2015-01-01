  1. Главная
Потапов Олег Александрович
6.0
0

Потапов Олег Александрович

Кардиолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия. Лечебное дело - 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

