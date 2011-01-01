  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Потанина Галина Александровна
Потанина Галина Александровна
6.0
0

Потанина Галина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМИ, 2011 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи