Потанина Елена Владимировна
6.0
0

Потанина Елена Владимировна

Гематолог

Гематолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Гематология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
