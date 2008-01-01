Врачи
Потанина Елена Владимировна
Потанина Елена Владимировна
Гематолог
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гематология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
