Поськин Егор Алексеевич

Врач-психиатр с опытом работы в клинической и экспертной психиатрии. Отличается спокойствием, выдержанностью и высоким уровнем эмпатии. Обладает аналитическим складом ума, тактичностью и способностью быстро устанавливать контакт с пациентами любого возраста. Особое внимание уделяет созданию доверительной атмосферы и индивидуальному подходу к каждому случаю.