Поськин Егор Алексеевич
Стаж не указан
Принимает детей
Врач-психиатр с опытом работы в клинической и экспертной психиатрии. Отличается спокойствием, выдержанностью и высоким уровнем эмпатии. Обладает аналитическим складом ума, тактичностью и способностью быстро устанавливать контакт с пациентами любого возраста. Особое внимание уделяет созданию доверительной атмосферы и индивидуальному подходу к каждому случаю.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
4500 р
Психотерапевт
4500 р
Первичный приём детей
Психиатр
4500 р
Психотерапевт
4500 р
