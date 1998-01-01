Посвалюк Валерий Дмитриевич
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Заведующий отделением рефракционной хирургии. Автор 27 рационализаторских предложений, 3 патентов Российской Федерации, 27 печатных работ в периодической печати. Имеет награды Министерства здравоохранения Хабаровского края. Проведено более 25000 операций, из них более 17000 по лазерной коррекции зрения.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Загрузка комментариев...