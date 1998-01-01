Посвалюк Валерий Дмитриевич

Тематическое усовершенствование "Микрохирургия глаза", "Хирургическая коррекция аномалий рефракции" в ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, г. Москва, 1988 г.

Общее усовершенствование "Современные методы диагностики и лечения органа зрения", кафедра глазных болезней ДВГМУ, г. Хабаровск, 1990 г.

"Лечение аномалий рефракций у детей", ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, г. Москва, 1990 г.