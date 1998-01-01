  1. Главная
Посвалюк Валерий Дмитриевич
7.7
6

Посвалюк Валерий Дмитриевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинскийинститут, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
  • Интернатура по глазным болезням на базе Городской клинической больницы №10 и Хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 1987 - 1988 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Микрохирургия глаза", "Хирургическая коррекция аномалий рефракции" в ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, г. Москва, 1988 г.
  • Общее усовершенствование "Современные методы диагностики и лечения органа зрения", кафедра глазных болезней ДВГМУ, г. Хабаровск, 1990 г.
  • "Лечение аномалий рефракций у детей", ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, г. Москва, 1990 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник и докладчик на российских и международных офтальмологических конференциях, г. Москва
Опыт работы
  • Врач офтальмолог, офтальмологическое отделение № 1, Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза, 1988 - 1998 гг.
  • Врач офтальмолог, офтальмологическое отделение № 2, Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза, 1998 - 1999 гг.
  • Врач офтальмолог, офтальмологическое отделение № 3, Хабаровский филиал МНТК Микрохирургия глаза, 2000 - 2011 гг.
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
6 отзывов

Загрузка комментариев...

