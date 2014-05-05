Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна
Стаж 30 лет
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки, эндометриоза, нарушений менструального цикла, первичного и вторичного бесплодия.
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем
Адреса и стоимость приёма
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
