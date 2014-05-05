Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна

Повышение квалификации "Антимикробная химиотерапия", 2003 г.

Повышение квалификации "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии", 2003 г.

Повышение квалификации "Вопросы эндокринологии и нутриоциологии", 2005 г.