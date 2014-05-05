  1. Главная
Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна
Тарасова (Постнова) Ольга Юрьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 30 лет
  • ВГМИ, лечебный факультет, 1993 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 1993 - 1994 гг.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПП "Ультразвуковая диагностика», 2016 г.
  • Повышение квалификации "Антимикробная химиотерапия", 2003 г.
  • Повышение квалификации "Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии", 2003 г.
  • Повышение квалификации "Вопросы эндокринологии и нутриоциологии", 2005 г.
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Гинеколог-эндокринолог
Акушер-гинеколог
Гинеколог-онколог
Врач ультразвуковой диагностики
