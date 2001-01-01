Порох Василий Анатольевич

Кубанский медицинский институт им. Красной Армии, Стоматология, 1987 г. окончания
Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология" на базе Центральной районной больницы п.Большой Камень, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации по теме "Технология изготовления цельнолитых металлокерамических и металлокомпозитных несъёмных зубных протезов, включая технологию прецизионного литья металла", г.Москва, 1993 г.
Курсы повышении квалификации по программе "Кариес зубов – клиника, диагностика, лечение", г.Владивосток, 2001 г.
Практические курсы "Местная анестезия – успех или проблема?", "Современное представление об эндодонтии", г.Владивосток, 2002 г.
Семинар на тему "Клиентоориентированный подход в работе с пациентом", г.Владивосток, 2004 г.
Семинар "Восстановление дефектов зубных рядов бюгельными и комбинированными протезами", г.Санкт-Петербург, 2005 г.
Семинар по программе "Новые современные технологии и материалы 3MESPE", г.Владивосток, 2005 г.
Лекционный семинар "Слагаемые успеха зубоврачебной практики в повседневной реальности", г.Владивосток, 2006 г.
Курсы Nobel Biocare "Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты", г.Владивосток, 2007 г.
Семинар "Как эффективно продвигать импланты в стоматологической клинике, или почему все наши пациенты хотят устанавливать импланты", г.Владивосток, 2010 г.
Семинар "Получение мануальных навыков при установке импланта, продвижение имплантации в клинике", г.Хабаровск, 2011 г.
Мастер-класс на тему "Высокоточный оттиск – способ получения совершенного результата", г.Москва, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Участник конференции ROAD SHOW 2008 NOBEL BIOCARE, г.Владивосток, 2008 г.
Сертификат III Дальневосточной Международной Имплантологической Конференции, г.Владивосток, 2014 г.
