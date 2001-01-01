  1. Главная
Порох Василий Анатольевич
Порох Василий Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • Кубанский медицинский институт им. Красной Армии, Стоматология, 1987 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология" на базе Центральной районной больницы п.Большой Камень, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по теме "Технология изготовления цельнолитых металлокерамических и металлокомпозитных несъёмных зубных протезов, включая технологию прецизионного литья металла", г.Москва, 1993 г.
  • Курсы повышении квалификации по программе "Кариес зубов – клиника, диагностика, лечение", г.Владивосток, 2001 г.
  • Практические курсы "Местная анестезия – успех или проблема?", "Современное представление об эндодонтии", г.Владивосток, 2002 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник конференции ROAD SHOW 2008 NOBEL BIOCARE, г.Владивосток, 2008 г.
  • Сертификат III Дальневосточной Международной Имплантологической Конференции, г.Владивосток, 2014 г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Плюс
ул. Кирова, 23
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
