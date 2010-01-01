Врачи
Порицкий Евгений Анатольевич
7.1
4
Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Хирургия, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
4 отзыва
