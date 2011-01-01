  1. Главная
Попова Юлия Викторовна
5.1
3

Попова Юлия Викторовна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр, заведующая детским диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
  • Врач-фтизиатр, МЦ "Детская Поликлиника"
  • Врач-фтизиатр, МЦ "Детский доктор"
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Спиридонова, 15
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
3 отзыва

