Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Попова Юлия Викторовна
5.1
3
Попова Юлия Викторовна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр, заведующая детским диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Врач-фтизиатр, МЦ "Детская Поликлиника"
Врач-фтизиатр, МЦ "Детский доктор"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Спиридонова, 15
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Моисеенко
Владимир Иванович
Нейрохирург
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Аникеева
Ирина Александровна
Фтизиатр
6.3
1
Записаться
Скурихина
Елена Викторовна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...