Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Попова Светлана Гайсаевна
6.0
0
Попова Светлана Гайсаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактическое дело, Врач, 2008 г. окончания
Клиническая интернатура "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ГБОУ ВПО "Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения РФ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романенко
Анна Николевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Савина
Ольга Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
6.0
0
Записаться
Вафина
Татьяна Петровна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...