Попова Светлана Гайсаевна
Попова Светлана Гайсаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактическое дело, Врач, 2008 г. окончания
  • Клиническая интернатура "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ГБОУ ВПО "Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения РФ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
