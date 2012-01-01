Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Попова Светлана Александровна
6.0
0
Попова Светлана Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дергай
Ирина Сергеевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Александрова
Елена Сергеевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Тригуб
Дина Александровна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...