Попова Ольга Сергеевна
5.7
1

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

