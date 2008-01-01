Врачи
Попова Надежда Игоревна
6.0
0
Попова Надежда Игоревна
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2014 г.
Специализация "Ультразвуковая диагностика", Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
