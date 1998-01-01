Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Попова Людмила Григорьевна
6.5
3
Попова Людмила Григорьевна
Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Ведет приём детей с рождения до 18 лет.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Присвоена высшая квалификационная категории по специальности "Педиатрия", 2003 г.
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
ПК по специальности "Педиатрия", Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Педиатр, КГБУ ВДП №1, 1998 - 2012 гг.
Педиатр, КГБУ ВДП №6 2012 - 2017 гг.
Педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бескровная
Оксана Леонидовна
Нефролог
,
Педиатр
8.1
6
Записаться
Черношейкина
Татьяна Владимировна
Педиатр
8.0
7
Записаться
Щербакова
Галина Витальевна
Педиатр
8.7
10
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...