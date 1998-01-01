  1. Главная
Попова Людмила Григорьевна
Попова Людмила Григорьевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Присвоена высшая квалификационная категории по специальности "Педиатрия", 2003 г.
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
  • ПК по специальности "Педиатрия", Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Педиатр, КГБУ ВДП №1, 1998 - 2012 гг.
  • Педиатр, КГБУ ВДП №6 2012 - 2017 гг.
  • Педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
