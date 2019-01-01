Попова Кристина Анатольевна
Стаж 5 лет
- Терапевтическая стоматология
- Профессиональная гигиена полости рта
- Лечение зубов, эстетическое отбеливание зубов системой "zoom", "opalescence"
- Диагностика и лечение заболеваний и поражений зубов и полости рта
- Работа по профилактике заболеваний и поражений зубов
- Консультация
