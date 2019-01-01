  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Попова Кристина Анатольевна
Попова Кристина Анатольевна
6.0
0

Попова Кристина Анатольевна

Стоматолог общей практики
Стаж 5 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, г. Хабаровск, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи