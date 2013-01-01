  1. Главная
Попова Ирина Васильевна
Попова Ирина Васильевна

Пульмонолог
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Пульмонология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-пульмонолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
