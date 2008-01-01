  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Попов Вадим Сергеевич
Попов Вадим Сергеевич
6.0
2

Попов Вадим Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Санкт-Петербургский государственный медицинский институт имени академика И.П.Павлова, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи