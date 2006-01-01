Врачи
Попов Андрей Владимирович
Попов Андрей Владимирович
Главный врач
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2006 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Главный врач, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Запись по телефону
