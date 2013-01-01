  1. Главная
Попов Александр Федорович
6.6
1

Попов Александр Федорович

Инфекционист, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв

