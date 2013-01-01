Врачи
Попов Александр Федорович
6.6
1
Попов Александр Федорович
Инфекционист
,
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВМИ, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв
