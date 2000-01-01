  1. Главная
Попадюк Ольга Александровна

Профпатолог
6.0
0

Попадюк Ольга Александровна

Профпатолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2000 г.
  • Сертификат "Профпатология", 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
