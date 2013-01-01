  1. Главная
Понякова Валентина Петровна
6.0
0

Понякова Валентина Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
