Пономаревский Владимир Борисович
Пономаревский Владимир Борисович
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология хирургическая", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Загрузка комментариев...