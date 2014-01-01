  1. Главная
Пономарева Татьяна Александровна
Пономарева Татьяна Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Эпидемиология, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
