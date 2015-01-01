  1. Главная
Пономарева Екатерина Андреевна
6.0
0

Пономарева Екатерина Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Педиатрический факультет, с 2014 г. окончания
  • Интернатура по дерматовенерологии, ТГМУ, 2015 г.
  • ТГМУ, профессиональная подготовка по специальности "Дерматовенерология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
  • Сертификат "Косметология", 2016 г.
  • Повышение квалификации "Применение микроимплантов (препаратов контурной пластики) в косметологии", РУДН, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, косметолог (дерматолог-косметолог), Здоровей-ка, с 2015 г. по настоящее время
  • Врач-дерматовенеролог, Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, с 2016 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

