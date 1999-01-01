Пономарев Антон Юрьевич
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Успешно использует в своей работе корпоральную и аурикулярную рефлексотерапию, микроигло-, аппликационную и поверхностную рефлексотерапию, фармако-, вакуум-, термо-, электро-краниопунктуру, рефлексодиагностику. Имеет 14-летний опыт специалиста компьютерной диагностики (аурикулярная компьютерная дермография).
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 66Б
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Консультация детей
Рефлексотерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...