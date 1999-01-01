  1. Главная
Пономарев Антон Юрьевич
Пономарев Антон Юрьевич

Рефлексотерапевт, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1999-2000 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Рефлексотерапия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Фитотерапия", ВГМУ, 2000 г.
  • ТУ "Микропунктурные системы", ВГМУ, 2001 г.
  • ТУ "Избранные вопросы фитотерапии", ВГМУ, 2003 г.
Опыт работы
  • Врач-рефлексотерапевт, КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1", 2001-2006 гг.
  • Врач-рефлексотерапевт, Международный центр акупунктуры и Традиционной медицины. г. Владивосток, 2001-2006 гг.
  • Врач-рефлексотерапевт, отделение реабилитации и восстановительного лечения Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр" г. Владивосток, с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.
пр-т Красного Знамени, 66Б
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Консультация детей
Рефлексотерапевт
По запросу
