Пономаренко Юрий Владимирович
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ, преподаватель по специальности "Ультразвуковая диагностика" (Институт дополнительного образования и аккредитации). С 1997 г. занимаюсь последипломным обучением врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика"
Адреса и стоимость приёма
ул. Кирова, 95
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
