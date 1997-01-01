  1. Главная
Пономаренко Юрий Владимирович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2015 г.
  • Сертификат врача ультразвуковой диагностики с 1998 года.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
