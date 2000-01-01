Врачи
Пономаренко Светлана Валентиновна
6.0
0
Пономаренко Светлана Валентиновна
Терапевт
Стаж 31 год / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1991 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2000 р
