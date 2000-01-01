  1. Главная
Пономаренко Светлана Валентиновна
Пономаренко Светлана Валентиновна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1991 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2000 р
